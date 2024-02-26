Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 19-25 Şubat'ta belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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