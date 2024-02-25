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        Van YYÜ ile İran Afagh Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile İran Afagh Üniversitesi arasında "Kültür, Eğitim ve Bilimsel Araştırma" işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 12:08 Güncelleme: 25.02.2024 - 12:08
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        Van YYÜ ile İran Afagh Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile İran Afagh Üniversitesi arasında "Kültür, Eğitim ve Bilimsel Araştırma" işbirliği protokolü imzalandı.

        Van YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük binasında düzenlenen programda, hazırlanan protokol Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile Afagh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasool Pirmohammdi tarafından imzalandı.

        Protokolle iki üniversitenin eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ortak projelerin geliştirilmesi, yürütülmesinin teşvik edilmesi, öğrenciler ve öğretim elemanlarının değişim programlarıyla akademik deneyim kazanmalarının sağlanması, bilimsel ve teknik gezilerle iletişimin artırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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