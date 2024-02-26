Van'da Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi

Ferhat Kılınçarslan'ın şefliğinde verilen konserde TRT Ses Sanatçısı Çiğdem Yarkın ve TRT Klarnet Sanatçısı Salih Çağlar da yer aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Van Türk Musiki Derneği sanatçıları, Devlet Tiyatrosu Salonu'nda sahne aldı.

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