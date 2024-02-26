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        Van'da Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi

        Van Büyükşehir Belediyesince, kentte Türk Sanat Müziği konseri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:35 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:35
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        Van'da Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi
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        Van Büyükşehir Belediyesince, kentte Türk Sanat Müziği konseri düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Van Türk Musiki Derneği sanatçıları, Devlet Tiyatrosu Salonu'nda sahne aldı.

        Ferhat Kılınçarslan'ın şefliğinde verilen konserde TRT Ses Sanatçısı Çiğdem Yarkın ve TRT Klarnet Sanatçısı Salih Çağlar da yer aldı.

        Sanatçıların seslendiği şarkılara eşlik eden katılımcılar keyifli zaman geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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