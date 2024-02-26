Van'da kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19-25 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 24 paket sigara, 587 puro, 273 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Van'da gümrük kaçağı 3 bin 24 paket sigara, 587 puro ve 273 elektronik sigara ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

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