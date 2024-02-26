Van'da kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
Van'da gümrük kaçağı 3 bin 24 paket sigara, 587 puro ve 273 elektronik sigara ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da gümrük kaçağı 3 bin 24 paket sigara, 587 puro ve 273 elektronik sigara ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19-25 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 24 paket sigara, 587 puro, 273 elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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