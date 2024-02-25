Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da arama kurtarma eğitimi alan güvenlik korucuları çığ tatbikatı yaptı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde güvenlik korucuları, aldıkları eğitimin ardından çığda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 14:45 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da arama kurtarma eğitimi alan güvenlik korucuları çığ tatbikatı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde güvenlik korucuları, aldıkları eğitimin ardından çığda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van İl Müdürlüğü, yaşanabilecek çığ olaylarına kısa sürede müdahale edilmesini sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda ilçedeki 50 güvenlik korucusuna çığda arama kurtarma eğitimi veren AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, 5 gün teorik ve uygulamalı eğitimin ardından arama kurtarma tatbikatı yaptı.

        Güvenlik korucuları, kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu Subaşı mevkisinde, senaryo gereği çığ altında kalan 2 kişiyi aradı.

        Kısa sürede yaralıların yerini tespit ederek kar altından çıkaran güvenlik korucuları, güvenli şekilde sağlık ekiplerine ulaştırılmalarını sağladı.

        AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, Bahçesaray'da 50 güvenlik korucusuna yönelik eğitim programı düzenlendiklerini söyledi.

        Tatbikattla da ekipleri afetlere hazır hale getirdiklerini belirten Ulutaş, şunları kaydetti:

        "Çığ eğitimi alan güvenlik korucularımız bundan sonraki olaylara müdahale edebilecek, uzman ekiplere yardımcı olabilecek. Tatbikatlarda ekiplerimiz hızlı bir şekilde geldikleri çığ yatağında başka çığ riskinin olup olmadığını tespit ediyor. Alanda bayraklama yöntemini uyguluyor ardından da gözle arama, fiziki arama ve cihazla arama tarama yapıyor. En çok sıkıntı yaşadığımız yer Bahçesaray ilçesi. Merkezden olay bölgesine gidene kadar olay yeri yönetimini sağlayacak ekiplerimizi oluşturduk. Güvenlik korucularımız ilk müdahaleyi çok rahat yapabilecek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması

        Benzer Haberler

        Van YYÜ ile İran Afagh Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
        Van YYÜ ile İran Afagh Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
        Hocalı şehitleri için Haça Dağı'na tırmandılar
        Hocalı şehitleri için Haça Dağı'na tırmandılar
        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bebek ambulans helikopterle şehir...
        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bebek ambulans helikopterle şehir...
        AK Parti Edremit'te Seçim Koordinasyon Merkezi açtı
        AK Parti Edremit'te Seçim Koordinasyon Merkezi açtı
        Erciş'te AK Parti'nin seçim irtibat bürosu açıldı
        Erciş'te AK Parti'nin seçim irtibat bürosu açıldı
        Van'da mahalle yoluna düşen çığın temizlenmesi için çalışma başlatıldı
        Van'da mahalle yoluna düşen çığın temizlenmesi için çalışma başlatıldı