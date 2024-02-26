Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 3 şüpheli yakalandı

        Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:21 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 19-25 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

        Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi

        Benzer Haberler

        Van'da 12 kilo 520 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 12 kilo 520 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Van'da kayak ve karda termal havuz keyfi bir arada yaşanıyor
        Van'da kayak ve karda termal havuz keyfi bir arada yaşanıyor
        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 5 organizatör tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 5 organizatör tutuklandı
        Van'da arama kurtarma eğitimi alan güvenlik korucuları çığ tatbikatı yaptı
        Van'da arama kurtarma eğitimi alan güvenlik korucuları çığ tatbikatı yaptı
        Van YYÜ ile İran Afagh Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
        Van YYÜ ile İran Afagh Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı