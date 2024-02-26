Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 102 hükümlü yakalandı

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19-25 Şubat'ta gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında 108 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 102 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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