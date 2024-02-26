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        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 102 hükümlü yakalandı

        Van'da haklarında 108 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 102 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:48
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        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 102 hükümlü yakalandı
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        Van'da haklarında 108 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 102 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19-25 Şubat'ta gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında 108 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 102 hükümlü yakalandı.

        ​​​​​​​Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliye sevk edilen hükümlülerden 31'i cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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