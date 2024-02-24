Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bebek ambulans helikopterle şehir merkezine sevk edildi

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan bebek, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bebeğin rahatsızlanınca ileri tetkik ve tedavisi için şehir merkezine sevkine karar verildi.

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