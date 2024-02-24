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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bebek ambulans helikopterle şehir merkezine sevk edildi

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bebek, ambulans helikopterle şehir merkezindeki hastaneye nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 19:52 Güncelleme: 24.02.2024 - 19:57
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bebek ambulans helikopterle şehir merkezine sevk edildi
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bebek, ambulans helikopterle şehir merkezindeki hastaneye nakledildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bebeğin rahatsızlanınca ileri tetkik ve tedavisi için şehir merkezine sevkine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan bebek, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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