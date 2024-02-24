Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da şehitler için mevlit okutuldu

        Van'da, Pençe-Kilit operasyonlarında şehit olan askerler ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 16:00 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da şehitler için mevlit okutuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da, Pençe-Kilit operasyonlarında şehit olan askerler ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.

        Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesince Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla devam eden programda konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, vakıflarının vatan ve milletin ebedi varlığını ve devletin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla tarihe altın sayfalar yazdıran gazilerin ve şehitlerin hatıralarını yaşatmayı amaç edindiğini söyledi.

        Vatanın, dört bir yanı sınırlarla çevrili bir toprak parçası olmadığını belirten Aylar, şunları kaydetti:

        "Vatan, kanıyla toprağı sulamış şehittir. Vatan bir uzvunu feda ederken diğerini düşünmeden verecek olan gazidir. Vatan, evladının toprağını gözyaşlarıyla sulayan anadır, babadır, en asil yardır. Bu toprak, yağmur yağdığında neden güzel kokar? Her bir yağmur damlası aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmış topraktan bizlere şehitlerimizin kokusunu getirir. Aslında kokan toprak değil, kendi kanımız, kendi canımız, kendi özümüzdür. Bir anne, babanın bu dünyadaki belki de en zor en ağır imtihanlarından birisi evladını kaybetmektir. Aynı şekilde eşini, annesini, babasını, kardeşini kaybetmiş olmanın acısını da sadece yaşayanlar anlayabilir. Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar artık bu milletin de canından birer parçadır. İnşallah milletçe emanetlerine sahip çıkacak, şehitlerimizin ruhlarını asla ve asla incitmeyeceğiz, gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız."

        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Temsilcisi Hakan Kahraman da "Bu millet, tarihin her döneminde ne zaman birbiriyle kenetlenmiş ve hem hal olmuş ise o zaman dünyaya hükmetmiştir. Dünyaya hoşgörü, adaleti getirmiştir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz şuna emin olsunlar ki ihanetleri yok etmek için her şeyimizle hazırız ve güçlüyüz." diye konuştu.

        Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerler ve tüm şehitler için dua edilmesiyle sona eren programa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Van'da 3 yılda besicilere 165 bin koyun desteği verildi
        Van'da 3 yılda besicilere 165 bin koyun desteği verildi
        Bahçesaray'da kırsal mahalle yolunu açmaya çalışan ekibin önüne çığ düştü
        Bahçesaray'da kırsal mahalle yolunu açmaya çalışan ekibin önüne çığ düştü
        Van'da kurulan konservatuvar hizmete açıldı
        Van'da kurulan konservatuvar hizmete açıldı
        Van'da öğrenciler kayak yaptı, kar üstünde halay çekerek eğlendi
        Van'da öğrenciler kayak yaptı, kar üstünde halay çekerek eğlendi
        Van'da motorize sağlık ekibi kayakseverlerin yardımına yetişiyor
        Van'da motorize sağlık ekibi kayakseverlerin yardımına yetişiyor
        AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı Say, projelerini anlattı
        AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı Say, projelerini anlattı