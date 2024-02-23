Bahçesaray'da kırsal mahalle yolunu açmaya çalışan ekibin önüne çığ düştü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kapanan mahalle yolunda karla mücadele çalışması yürüten ekibin önüne çığ düştü.

İlçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerdeki bazı mahallelerin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Özbeyli Mahallesi yolunda çalışma yürüten ekibin yaklaşık 50 metre önünde çığ düştü.

Tımis Tepesi yakınlarında düşen çığ nedeniyle çalışmalara ara verildi.

İş makinesi operatörü Ferdi Elbir, AA muhabirine, mahallelere ulaşım hizmeti götürmek için zorlu çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çalışma yaptıkları bölgeye çığ düştüğünü belirten Elbir, "Bölgede kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buldu. Günlerdir karla mücadele ediyoruz. Bugün de kırsal alanda yolu açarken yaklaşık 50 metre uzağıma çığ düştü. Çok şükür bize bir şey olmadı. Bu yola sürekli çığ düşüyor. Çalışmamıza ara verdik. Hava şartları el verirse yeniden yolu açmak için çalışacağız." diye konuştu.