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        Van'da motorize sağlık ekibi kayakseverlerin yardımına yetişiyor

        Van İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı motorize ekip, kayak merkezinde yaşanabilecek vakalara en kısa sürede müdahale etmek için görev yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 15:17 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:17
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        Van'da motorize sağlık ekibi kayakseverlerin yardımına yetişiyor
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        Van İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı motorize ekip, kayak merkezinde yaşanabilecek vakalara en kısa sürede müdahale etmek için görev yapıyor.

        Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezinde bulunan motorize ekip, kayak sırasında yaralanan ya da sağlık sorunu yaşayanların yardımına yetişiyor.

        Kar motorlarıyla kısa sürede vakanın olduğu bölgeye giderek ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, sedye yardımıyla hastaları ve yaralıları ambulansa ulaştırıyor.

        Paramedik Muammer Direk, gazetecilere yaptığı açıkalmada, bu yıl kayak sezonunda 88 yaralıya müdahale ettiklerini söyledi.

        Kayak merkezinde sağlık tedbirleri aldıklarını belirten Direk, şunları kaydetti:

        "Kayak merkezinde pistin herhangi bir alanında yaralanan veya hastalanan vatandaşları ambulansa ulaştırmak için kar motoru kullanıyoruz. 88 vakadan 47 tanesini kar motoruyla taşıdık. İki kayak pistimiz bulunuyor Birinci pistimize ulaşım süremiz 1,5-2 dakika arasında değişiyor. İkinci etap dediğimiz dağın zirvesindeki piste en geç 5 dakikada ulaşıyoruz."

        Öğrencileriyle kayak merkezine gelen Ersan Sinanoğlu ise "Buraya gelirken bazı tereddütlerimiz vardı. Öğrendik ki burada 112 sağlık ekipleri varmış. Bu da bizim için bir güven kaynağı oldu. Öğrencilerimizle daha rahat eğleniyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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