Van'ın karla kaplı arazilerinde menderes güzelliği

Her mevsim fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken menderesler, dron ile görüntülendi.

Son yılların en fazla yağışını alan Çaldıran ilçesinde de çevresi karla kaplanan mendereslerin manzarası doğaseverleri cezbediyor.

Yaz mevsiminde yeşile bürünen, kışın da bembeyaz kar örtüsüyle kaplanan arazilerde, doğanın kılcal damarları gibi süzülen menderesler yılın her döneminde etkileyici manzaralara sahne oluyor.

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