Evlat eylemindeki anneden, çocukları dağa kaçırılan ailelere 'mücadeleye destek' çağrısı VAN'da, çocukları dağa kaçırılan ailelerin, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önündeki eylemi, 76'ncı haftada da sürdü. Eyleme katılan Nazlı Sancar, çocukları dağda olup da eyleme katılmayan ailelere seslenerek, "Gelin bu mücadelemize siz de destek olun. Bizim sesimize ses, gücümüze güç katın. Gelin evlatlarımızı alalım. 12 yıldır mücadele ediyorum" dedi. Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler 76'ncı haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis de güvenlik önlemi aldı. DEM Parti'de çalınan müzik sesine tepki gösteren aileler, 'Kahrolsun PKK' sloganları attı. 'CİĞERİM YANIYOR' Eyleme kızı Şerima için katılan Nazlı Sancar, çocukları dağda olan ailelere seslenerek, "Yıllardır kızım için mücadele ediyorum. Hakkım olan evladımı istiyorum. 2012'den beri PKK 'ya karşı mücadele eden bir anneyim. Boynumu eğmemişim, eğmem de. Acılı bir anne olarak düşmanın karşısında dimdik duracağım, evladım Şerima'mı istiyorum. DEM Parti'nin kapısından ayrılmayacağım. Evladım için buradayım, siyaset için burada değilim. Ciğerim yanıyor. Ben evladım için dağlarda mağara mağara dolaştım. Girmediğim mağara, çalmadığım kapı kalmadı. Benim ciğerim yanıyor. Eyleme katılan anne ve babalar hepsi de evlatları için buradalar. Çocukları dağda olan ailelere de sesleniyorum. Gelin bize katılın. Bizim sesimize ses olun, bizim gücümüze güç katın. Korkmayın, gelin evlatlarımızı alalım. Allah rızası için gelin. Benim sesimi duyun. Nazlı Sancar olarak 12 yıldır mücadele ediyorum. Kimseden korkmuyorum. Sonsuza kadar da devletimin yanındayım" diye konuştu. 'ÇOCUĞUMUN PEŞİNDEYİM' Hüseyin Kipçak ise oğlu Recep'in 2018 yılında kaçırıldığını söyleyerek, "O günden bu yana çocuğumun peşindeyim. Çocuğumun kaçırılmasına sebep olanları Allah'a havale ediyorum, Allah belalarını versin. Ölünceye kadar çocuğum için mücadele edeceğim" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 14:01 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:06 facebook

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