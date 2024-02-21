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        Van'da "Aile içi iletişimde kadını rolü" söyleşisi yapıldı

        Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi işbirliğiyle "Aile içi iletişimde kadının rolü" konulu söyleşi programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 20:32 Güncelleme: 21.02.2024 - 20:58
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        Van'da "Aile içi iletişimde kadını rolü" söyleşisi yapıldı
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        Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi işbirliğiyle "Aile içi iletişimde kadının rolü" konulu söyleşi programı düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın öncülüğünde başlatılan "Kadının Gücü Van’ın Gücü" projesi devam ediyor.

        Bu kapsamda, Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan Berivan Kültür ve Sanat Merkezi toplantı salonunda "Aile içi iletişimde kadının rolü" konulu söyleşi programı düzenlendi.

        İletişim Uzmanı Eğitimci Yazar Dr. Şaban Kızıldağ, programa katılan kadınlara, iletişimde yaşanan temel sorunlar, aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar, anne ve babaların aile içi iletişimdeki önemi, ailede sevgi ve saygı gibi konularda bilgiler verdi.

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