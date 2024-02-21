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        Gürpınar'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:01
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        Gürpınar'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
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        Van'ın Gürpınar ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

        Cumhuriyet Caddesi'ndeki merkezin açılış töreninde konuşan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, belediye başkanı Hayrullah Tanış'ın görev süresi boyunca eser ve hizmet siyasetinde Gürpınar'ı hak ettiği noktaya taşıdığını söyledi.

        İlçede eksiklerin giderilmesi için ustalık döneminin başladığını belirten Arvas, şöyle konuştu:

        "5 yıl içinde tüm alanlara hakim olduk ve geriye eksiklerimizi tamamlamak kalıyor. 22 yıldır hedefinde halka hizmet olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ı ve erdemli bir hareketi görüyoruz. Türkiye'nin hangi tarafına giderseniz AK Parti belediyeciliğiyle özdeşleşen şehirlerde çok güzel eserlerin ortaya çıktığını göreceksiniz. Bu millet çok ızdırap çekti ve sıkıntı yaşadı. Bir daha huzursuz bir ortamın yaratılmaması için projelerimizle yarışacağız. Memleketimizin huzuru ve insanlarımızın geleceği için kendimizi feda edeceğiz. Bize küs olan seçmenlerimiz olabilir ama kapı kapı dolaşıp vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeye devam ediyoruz."

        AK Parti Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise, 79 mahalle ve 112 mezraya hizmet ulaştırdıklarını dile getirdi.

        Bundan sonra da ilçeye hizmet için aday olduğunu ifade eden Tanış, "2019 seçimlerinde dile getirdiğim gibi AK Parti hükümetiyle Gürpınar'ı birleştirmeye devam edelim. İki güçten hizmet doğduğunu gördünüz. Göreve geldiğimiz günden itibaren gerek teşkilatımızla gerekse de belediye ekiplerimizle sizlerin helal oylarınızın hakkını vermeye çalıştık. Sizlere verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirdik. Diğerleri gibi söz verip, ortadan kaybolmadık. Ulaşmanız gereken neresi varsa bizimle birlikte ulaşın, çünkü her biriniz AK Parti üyesisiniz ve her üye bir belediye başkanı demektir." ifadelerini kullandı.

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