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        Van'da kaçakçılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 125 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:51 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:51
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        Van'da kaçakçılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 125 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 12-18 Şubat'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 94 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 7 gram esrar, 9 elektronik sigara, 11 bin 68 bandrolsüz sigara, 6 litre kaçak alkol, 19 cep telefonu ve 212 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 125 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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