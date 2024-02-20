Van'da kaçakçılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda, 7 gram esrar, 9 elektronik sigara, 11 bin 68 bandrolsüz sigara, 6 litre kaçak alkol, 19 cep telefonu ve 212 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 125 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 12-18 Şubat'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 94 operasyon düzenlendi.

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