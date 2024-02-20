Van- Bahçesaray kara yolunu açma çalışması çığ riski nedeniyle durduruldu VAN'da 53 gündür çığ riski nedeniyle kapalı tutulan ve 13 Şubat'ta açılması için çalışma başlatılan Bahçesaray kara yolunda, çalışmalara ara verildi. Son kar yağışı sonrasında bölgede yine çığ riskinin oluştuğu, yapılacak değerlendirmelerden sonra çalışmaların başlayacağı belirtildi. Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde 4-5 Şubat 2020'de yaşanan 2 çığ felaketinde 11'i asker, 8'i güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 42 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı. Bu olayın ardından başka felaketlerin yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Van-Bahçesaray kara yolu da çığ tehlikesi, kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2023'te trafiğe kapatıldı. Bu süreçte 13 bin nüfuslu ilçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi ile bağlantılı yoldan sağladı. Kar yağışının durması ile 53 gündür kapalı olan yolun açılması için Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri 13 Şubat'ta yolun açılması için çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede ekiplerin 2 gün boyunca yürüttükleri yoğun çalışmaya ara verildi. Bölgede son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeniden çığ riskinin oluştuğu, yapılacak değerlendirmelerden sonra çalışmaların başlayacağı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 07:56 Güncelleme: 20.02.2024 - 07:56 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL