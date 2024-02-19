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        Van'da AK Parti'nin Tuşba ve İpekyolu seçim koordinasyon merkezleri açıldı

        Van'da AK Parti'nin Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde seçim koordinasyon merkezleri düzenlenen törenlerle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 20:54 Güncelleme: 19.02.2024 - 20:54
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        Van'da AK Parti'nin Tuşba ve İpekyolu seçim koordinasyon merkezleri açıldı
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        Van'da AK Parti'nin Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde seçim koordinasyon merkezleri düzenlenen törenlerle açıldı.

        AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ilgi gösterdiği açılışların ardından değerlendirmede bulunan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, kentin 20 yıldır yerel yönetim anlamında hak ettiği hizmetleri alamadığını söyledi.

        Gerçek belediyecilik anlayışı ile bu dönem eser ve hizmet siyasetinin önünün açılması gerektiğini belirten Arvas, şöyle konuştu:

        "Van'ın ve Vanlıların ihtiyaç duyduğu yatırımlar ancak sivil siyaset ile mümkündür. Biz son 20 yılın açığını kapatmaya, şehrimizde eksikliğini hissettiğimiz yatırımlara, ihtiyaç duyduğumuz hizmetleri sunmaya talibiz. Kamu yönetiminde halkla en yakın ilişki içinde olan birim yerel yönetimlerdir. Biz de belediye-vatandaş ilişkilerini güçlendireceğiz. Hemşerilerimizin taleplerini projelendirerek etkin bir hizmet sunacağız. Kimsenin kendini öteki hissetmeyeceği, katılımcı bir yerel yönetim anlayışı ile şeffaf, rahat, ulaşılabilir, hesap verebilir ve insanların hayatına dokunabileceğimiz, vatandaş odaklı hizmetler üreteceğiz."

        Arvas, AK Parti'nin sorunları çözen bir merkez olduğunu ve Van'ın sorunlarını da ancak AK Parti belediyeciliğinin çözebileceğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Siyasi tercihlerimizi, farklılıklarımızı 31 Mart'ta bir kenara koymalıyız. AK Parti iktidarında, AK Parti Belediyeciliği ile önemli bir fırsat yakalayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile kamuoyuna açıkladığımız projeleri ve daha fazlasını 5 yılda hayata geçireceğiz. Van olarak birlik ve beraberlik içinde geleceğimiz için sağduyulu davranmalıyız. Merkezi hükümet ile uyumlu çalışacak olmamız tüm Vanlılara kazandıracaktır. AK Parti'nin kazanması kimseye kaybettirmeyecektir. Kamuoyu ile paylaştığımız projeler Van'ı bir cazibe merkezi haline getirecek niteliktedir. Çevre iller ile güçlü bir etkileşimi olan şehrimiz, bölgede bir sinerji de oluşturacaktır. Bu sinerji ilimiz ve bölgemizde yatırımları da muhakkak teşvik edecektir. Eser ve hizmet siyaset anlayışı bizim önceliğimizdir, sizin de tercihiniz olsun. AK Parti bugün çözüm merkezidir. Van halkıda tercihini bu yönde kullansın istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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