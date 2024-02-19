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        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 hükümlü yakalandı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 10:25 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:25
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        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 hükümlü yakalandı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12-18 Şubat'ta gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında müebbet ve toplamda 38 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 hükümlü yakalandı.

        Hükümlülerden 20'si işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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