AK Parti Çaldıran Belediye Başkan adayı Yıldırım ziyaretlerini sürdürüyor
AK Parti Çaldıran Belediye Başkan Adayı Ferman Yıldırım, Çaldıran Devlet Hastanesini ziyaret etti, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.
AK Parti Çaldıran Belediye Başkan Adayı Ferman Yıldırım, Çaldıran Devlet Hastanesini ziyaret etti, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi ile hastane Başhekim Vekili Dr. Kağan Eligül'ü ziyaret etti.
Daha sonra odaları dolaşarak tedavi gören hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Yıldırım, dile getirilen talep ve sorunları dinledi.
İlçenin kente 100 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu minvalde hastanemizin hem hekim hem de cihaz konusunda tam teşekküllü olması gerekiyor Seçimi kazanmamız durumunda hastanemizin daha modern olması ve hizmet verimliliğinin artırılması için çalışacağız." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.