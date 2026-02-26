Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı, buzlanma ve sis etkisini sürdürüyor.



Olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli eğitim-öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime yarın ara verildi.



Engelli, hamile kamu personeli ile 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler de idari izinli sayılacak.

