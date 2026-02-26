Canlı
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da 2 bin 30 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Van'ın Saray ilçesinde gümrük kaçağı 2 bin 30 litre akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaybağı Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi.

        Aramada 2 bin 30 litre motorin, 1000 litrelik yakıt tankı, 62 jelikan (büyük bidon), 8 ölçü kabı, 2 av tüfeği, 2 elektrikli dinamo, sanayi tipi hortum ve varil ele geçirildi.

        Gözaltına alınan O.T. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

