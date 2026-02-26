Van'da 2 bin 30 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Van'ın Saray ilçesinde gümrük kaçağı 2 bin 30 litre akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaybağı Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi.
Aramada 2 bin 30 litre motorin, 1000 litrelik yakıt tankı, 62 jelikan (büyük bidon), 8 ölçü kabı, 2 av tüfeği, 2 elektrikli dinamo, sanayi tipi hortum ve varil ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.T. hakkında adli işlem yapıldı.
