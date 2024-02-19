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        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 30 şüpheli yakalandı

        Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 30 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 09:39 Güncelleme: 19.02.2024 - 09:39
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        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 30 şüpheli yakalandı
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        Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 30 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Ekiplerce 12-18 Şubat'ta terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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