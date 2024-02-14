Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Çaldıran'da İlçe Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında İlçe Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:20 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaldıran'da İlçe Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında İlçe Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıkta ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sınır geçişlerinde kamu düzeni, kamu güvenliği ve halk sağlığı ile sınırların güvenliğinin sağlanmasından sorumlu kurumlar arasında yürütülecek faaliyetler görüşüldü.

        Toplantıda, ilçede yasa dışı sınır geçişleri, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ile her türlü kaçakçılığın engellenmesine yönelik sorumlu kamu kurum ve kuruluşları arasında karşılıklı bilgi paylaşımının sağlanması, göç hareketlerinin izlenmesi ve takibinin yapılması, gerekli önlem ve tedbirlerin alınması konuları değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Yangın çıkarmak isteyen teröristlere dava!
        Yangın çıkarmak isteyen teröristlere dava!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Çığ nedeniyle yolu kapanan mezrada yaşayanlar çetin kış şartlarıyla mücadel...
        Çığ nedeniyle yolu kapanan mezrada yaşayanlar çetin kış şartlarıyla mücadel...
        Van'da geçen hafta 255 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da geçen hafta 255 düzensiz göçmen yakalandı
        AK Parti Çaldıran Belediye Başkan adayı Yıldırım, Kaymakam Türker'i ziyaret...
        AK Parti Çaldıran Belediye Başkan adayı Yıldırım, Kaymakam Türker'i ziyaret...
        Kaymakam Karaloğlu ve eşi 73 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi yaptı
        Kaymakam Karaloğlu ve eşi 73 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi yaptı
        AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arvas ziyaretlerini sürdürüyo...
        AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arvas ziyaretlerini sürdürüyo...
        Van Valisi Ozan Balcı, kitap dağıtım törenine katıldı
        Van Valisi Ozan Balcı, kitap dağıtım törenine katıldı