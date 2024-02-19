Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 12-18 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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