Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Bahçesaray'da rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle Van'a nakledildi

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 19:36 Güncelleme: 19.02.2024 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçesaray'da rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle Van'a nakledildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göğüs ve karın ağrısı şikayeti olan 58 yaşındaki hasta, yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, doktorlar tarafından ileri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevk edildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra

        Benzer Haberler

        58 yaşındaki hasta, Bahçesaray'dan ambulans helikopterle Van'a sevk edildi
        58 yaşındaki hasta, Bahçesaray'dan ambulans helikopterle Van'a sevk edildi
        Gürpınar'da mahalle yolları yenileniyor
        Gürpınar'da mahalle yolları yenileniyor
        Vanlı çift kışın yalnız kaldıkları mahalleyi hayvanları için terk etmiyor
        Vanlı çift kışın yalnız kaldıkları mahalleyi hayvanları için terk etmiyor
        Vanlı gençler "çöpten sanata" çalışmasıyla geri dönüşüme dikkati çekiyor
        Vanlı gençler "çöpten sanata" çalışmasıyla geri dönüşüme dikkati çekiyor
        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 hükümlü yakalandı
        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 hükümlü yakalandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli tutuklandı