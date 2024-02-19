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        Gürpınar'da mahalle yolları yenileniyor

        Van'ın Gürpınar Belediyesi, ilçede yaşanan ağır kış şartlarına rağmen yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 12:12 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:24
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        Gürpınar'da mahalle yolları yenileniyor
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        Van'ın Gürpınar Belediyesi, ilçede yaşanan ağır kış şartlarına rağmen yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

        Çetin geçen kış boyunca zarar gören mahalle yolları, belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden yapılıyor.

        Sakalar Mahallesi'nde sokak arası yollara stabilize döken belediye ekipleri, çamurlu yolları düzenleyip, yeni yollar açtı.

        Mahalle Muhtarı İsmet Yolak, belediye ekiplerinin yolların yenilenmesi için çalışma yürüttüğünü söyledi.

        Çalışmalardan memnun kaldıklarını belirten Yolak, "Özellikle kış aylarında yollarımız çamur oluyordu. Vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyordu. Ana yolumuz asfaltlandı. Parke taşları döşendi. Sokak arası yollar düzeltildi. Belediye Başkanımız Hayrullah Tanış başta olmak üzere tüm personeline teşekkür ederim."

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