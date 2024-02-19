Gürpınar'da mahalle yolları yenileniyor

Çalışmalardan memnun kaldıklarını belirten Yolak, "Özellikle kış aylarında yollarımız çamur oluyordu. Vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyordu. Ana yolumuz asfaltlandı. Parke taşları döşendi. Sokak arası yollar düzeltildi. Belediye Başkanımız Hayrullah Tanış başta olmak üzere tüm personeline teşekkür ederim."

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