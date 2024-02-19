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        Vanlı gençler "çöpten sanata" çalışmasıyla geri dönüşüme dikkati çekiyor

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın İpekyolu ilçesinde gençler, "çöpten sanata" çalışmasıyla cadde ve sokaklardan topladıkları atık malzemelerle çeşitli ürünler tasarlayarak geri dönüşüme dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:07
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        Vanlı gençler "çöpten sanata" çalışmasıyla geri dönüşüme dikkati çekiyor
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        ORHAN SAĞLAM - Van'ın İpekyolu ilçesinde gençler, "çöpten sanata" çalışmasıyla cadde ve sokaklardan topladıkları atık malzemelerle çeşitli ürünler tasarlayarak geri dönüşüme dikkati çekiyor.

        İpekyolu Gençlik Merkezi bünyesinde açılan Geri Dönüşüm Tasarım ve Resim Atölyesi'nde eğitim gören yaklaşık 15 genç, çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürütüyor.

        Gönüllü olarak Geri Dönüşüm Tasarım ve Resim Atölyesi Eğitmeni İhsan Bal ile park ve caddeleri dolaşan gençler, çevreye atılan pet şişe, teneke, meyve kabuğu, mermer ve metal parçaları, inşaat demiri ile ağaç kütüğü gibi malzemeleri toplayarak atölyeye getiriyor.

        Burada değerlendirmeye alınan malzemelerle mini heykeller, Van Kalesi maketi ve tablolar yapan gençler, farklı tasarımlar ortaya çıkarıyor.

        Yaptıkları eserleri merkezde sergileyen gençler, hem çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturuyor hem de geri dönüşüm bilincinin oluşmasına katkı sağlıyor.

        - "Toplumsal farkındalığı artırmak istiyoruz"

        Geri Dönüşüm Tasarım ve Resim Atölyesi Eğitmeni Bal, AA muhabirine, atıl durumdaki malzemelerin geri kazanılmasıyla güzel eserlerin ortaya çıktığını söyledi.

        Gençlerin çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda duyarlı davrandığını belirten Bal, şunları kaydetti:

        "Gençlerimizle cadde ve parklardaki atık malzemeleri toplayarak atölyemize getiriyoruz. Eğitim verdiğimiz öğrencilerimizle farklı çalışmalara imza atıyoruz. Topladığımız malzemeleri dezenfekte ettikten sonra ayrıştırıyoruz. İşimize yarayacak malzemelerden arı, flamingo ve kelebek heykeli ile tablolar tasarlıyoruz. İlimizin simgelerinin tablolarını yapıyoruz. Gençlerimizin sanatsal üretimleriyle çevre bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Atık malzemelerin geri dönüşümünü sağlayarak toplumsal farkındalığı artırmak istiyoruz."

        Gençlerden Deniz Emre ise tasarladıkları ürünlerle hem el becerilerini geliştirdiklerini hem de geri dönüşüme katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Atık malzemelerden bir şeyler ortaya çıkarmanın mutluğunu yaşadıklarını dile getiren Emre, kentin farklı noktalarından topladıkları malzemeleri atölyede esere dönüştürdüklerini söyledi.

        Hüseyin Aydın da "Herkesin çevreye duyarlı olması gerekiyor. Topluma cadde ve sokaklara atılan atıklardan eserler üretildiğini göstererek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Atık inşaat demiri, ilaç kutuları, portakal kabuğu, plastik şişe kapağından Van Kalesi tablosu yaptık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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