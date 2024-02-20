Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Yaban keçileri aç kalmasın diye dağlık alana atla yem taşıdılar

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, nesli koruma altında olan yaban keçileri için zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü sarp bölgelerdeki alanlara atla ulaşarak ot ve saman bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:20 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaban keçileri aç kalmasın diye dağlık alana atla yem taşıdılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, nesli koruma altında olan yaban keçileri için zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü sarp bölgelerdeki alanlara atla ulaşarak ot ve saman bıraktı.

        DKMP ekipleri, Van'da yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

        Bölgede kaçak avcılığın önlenmesi için avlak alanları sürekli kontrol altında tutan DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, karla kaplı arazilerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için de mücadele veriyor.

        Ekipler, nesli koruma altına alınan ve yürütülen çalışmalarla sayıları her geçen yıl artan yaban keçileri için sarp kayalıkların bulunduğu yaşam alanlarına atla saman taşıdı.

        Araçlarla kırsal alana getirdikleri saman ve ot torbalarını ata yükleyen DKMP ekipleri, yörede sakinlerinin de yardımıyla tırmandıkları dağlık alanın farklı noktalarına saman bıraktı.

        Yaban keçilerinin popülasyonunu takip etmek amacıyla belirledikleri yerlere video kaydı alan fotokapanlar da yerleştiren ekipler, gösterdikleri hassasiyetten dolayı yöre sakinlerine teşekkür etti.

        Atla sarp arazide birçok noktaya giden ekiplerin çalışmaları kapsamında yaklaşık bir ton saman bırakıldığı belirtildi.

        - "Devlet millet el ele korumaya çalışıyoruz"

        Yöre sakinlerinden Behçet Yiğit, AA muhabirine, kışın bölgenin karla kaplanması nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmada zorlandığını söyledi.

        Ekiplerin belli zamanlarda bölgeye gelerek hayvanların yaşam alanlarında yemleme çalışması yaptığını dile getiren Yiğit, şöyle konuştu:

        "Koruma çalışmalarıyla bölgemizdeki keçilerin sayısı sürekli artıyor. Sayıları 500'ün üstünde. DKMP görevlileri keçilerin yaşam alanına sürekli ot ve saman bırakıyor. Onlara bakmak zorundayız. Yaban keçilerin avlanmasına müsaade etmiyoruz. Devlet ve millet el ele korumaya çalışıyoruz. Güzel hayvanlar. Onları hem besliyor hem de seviyoruz. Yemleme çalışmalarına biz de destek veriyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı!
        Köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Geçmişi unut Santos"
        "Geçmişi unut Santos"
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak

        Benzer Haberler

        Van- Bahçesaray kara yolunu açma çalışması çığ riski nedeniyle durduruldu
        Van- Bahçesaray kara yolunu açma çalışması çığ riski nedeniyle durduruldu
        Van'da AK Parti'nin Tuşba ve İpekyolu seçim koordinasyon merkezleri açıldı
        Van'da AK Parti'nin Tuşba ve İpekyolu seçim koordinasyon merkezleri açıldı
        Bahçesaray'da rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle Van'a nakledildi
        Bahçesaray'da rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle Van'a nakledildi
        58 yaşındaki hasta, Bahçesaray'dan ambulans helikopterle Van'a sevk edildi
        58 yaşındaki hasta, Bahçesaray'dan ambulans helikopterle Van'a sevk edildi
        Gürpınar'da mahalle yolları yenileniyor
        Gürpınar'da mahalle yolları yenileniyor
        Vanlı çift kışın yalnız kaldıkları mahalleyi hayvanları için terk etmiyor
        Vanlı çift kışın yalnız kaldıkları mahalleyi hayvanları için terk etmiyor