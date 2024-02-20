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        Van YYÜ'den "İşçi alımına ilişkin kurada aynı ismin iki kez çıktığı" iddiasına ilişkin açıklama

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), "Sürekli işçi alımı için yapılan kura çekiminde aynı ismin iki kez çıktığı" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin adının asıl ve yedek listede yer almadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:42
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        Van YYÜ'den "İşçi alımına ilişkin kurada aynı ismin iki kez çıktığı" iddiasına ilişkin açıklama
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), "Sürekli işçi alımı için yapılan kura çekiminde aynı ismin iki kez çıktığı" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin adının asıl ve yedek listede yer almadığını bildirdi.

        Van YYÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitede sürekli işçi istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu'na göre Türkiye İş Kurumu üzerinden başvuruların alındığı ve koşulları sağlayanların kurumun internet sitesinden duyurulduğu belirtildi.

        Koşulları sağlamayanlara ve belge teslim etmeyenlere itiraz için süre verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu süre zarfında itirazlar değerlendirilmiş ve bunların arasından koşulları sağlayanların tümü kura çekimi yapılmak üzere notere bildirilmiştir. Dün saat 14:00'te ilgili noter tarafından kura çekimi seyirciler huzurunda canlı yayınla gerçekleştirilmiştir. Başvurusu kabul edilen bir aday, başvurusu kabul edilmesine rağmen koşulları sağlamayanlara ve hiç belge teslim etmeyenlere verilen ek sürede tekrar başvuru yapmış ve neticesinde bu adayın ismi notere giden listede iki kez yer almıştır. Bahse konu aday canlı yayınlanan görüntülerden de izlenebileceği üzere noter kurası sonucunda mülakata hak kazanan asıl listede ve yedek sıralamada yer almamıştır."

        Noter kurasında şeffaflık olması açısından asıl ve yedek listede bulunmayan isimlerin de noter tarafından okunduğuna yer verilen açıklamada, "Bu adayın adı da asıl ve yedek sıralamasına girmeyenlerin isimleri arasında yer almıştır. İlgili noter tarafından bahse konu adayın ismi asıl ve yedek sıralamasında yer almadığından ve diğer kurası çekilen işçi kategorilerinde böyle bir duruma rastlanmadığından dolayı noter kura sürecinin iptaline gidilmesinin hukuki olarak mümkün olmadığı beyan edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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