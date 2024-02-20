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        Kanaat önderleri, AK Parti Çaldıran Belediye Başkan adayı Yıldırım'ı ziyaret etti

        Van'ın Çaldıran ilçesinde kanaat önderleri, AK Parti Çaldıran Belediye Başkan adayı Ferman Yıldırım'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:02 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:43
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        Kanaat önderleri, AK Parti Çaldıran Belediye Başkan adayı Yıldırım'ı ziyaret etti
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde kanaat önderleri, AK Parti Çaldıran Belediye Başkan adayı Ferman Yıldırım'ı ziyaret etti.

        Seçim bürosunda gerçekleşen ziyarette kanaat önderleri, Yıldırım'a başarı dileğinde bulundu.

        Çaldıran halkına hizmet etmek için aday olduğunu belirten Yıldırım, "Bizi ziyaret eden herkese çok teşekkür ediyorum. Biz destekleyen veya desteklemeyen herkesin hizmetinde olacağız. İlçemizi hak ettiği yere getireceğiz." dedi.

        Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi ile Osmanlı, Burçakalan ve Beydaoğan mahallelerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

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