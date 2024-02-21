Van'da jandarmanın atlı timleri, sınırda kaçakçı nöbetinde
VAN'daJandarma Komutanlığının atlı timleri, sınır ilçelerinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik 7/24 devriye görevi yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sınır hattında göçmen kaçakçılığı ile mücadelesi sürerken, Jandarmanın Komando Timleri ve atlı birlikleri de sınır hattına yakın Özalp, Saray, Çaldıran ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi için 7/24 devriye görev yapıyor. Uyuşturucu, alkol, akaryakıt, tütün mamulleri, ilaç ve göçmen kaçakçılığı gibi birçok kaçakçılık faaliyetini önlemek maksadıyla sınır hattında devriye gezen atlı birlikler, kaçakçılara göz açtırmıyor.
VAN'daJandarma Komutanlığının atlı timleri, sınır ilçelerinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik 7/24 devriye görevi yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sınır hattında göçmen kaçakçılığı ile mücadelesi sürerken, Jandarmanın Komando Timleri ve atlı birlikleri de sınır hattına yakın Özalp, Saray, Çaldıran ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi için 7/24 devriye görev yapıyor. Uyuşturucu, alkol, akaryakıt, tütün mamulleri, ilaç ve göçmen kaçakçılığı gibi birçok kaçakçılık faaliyetini önlemek maksadıyla sınır hattında devriye gezen atlı birlikler, kaçakçılara göz açtırmıyor.
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