1 milyon 127 bin nüfuslu Van'da 692 mahalleye 4 bin muhtar adayı VAN'da31 Mart seçimleri öncesi 692 mahalle muhtarlığı için 4 bin kişi aday oldu. 127 bin nüfuslu Van'daki aday sayısına ilişkin konuşan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Koordinatörü Azad Erdemir (47), "4 bin muhtar adayı, Van için çok büyük bir rakam. İnsanlar, muhtarlığı bir iş kapısı olarak görmeye başladı. Eskiden gönüllülük esası vardı, şu an o da yok. Durum böyle olunca aday sayısında rekor artış oldu" dedi. Üç merkez ilçesi ile toplamda 13 ilçesi bulunan 1 milyon 127 bin nüfuslu Van'da, 31 Mart'taki yerel seçim öncesi muhtar adayı sayısı dikkati çekiyor. 692 mahalle muhtarlığı bulunan kentte, resmi olmayan rakamlara 4 bin kişinin muhtar adayı olduğu belirtiliyor. Muhtar adayları seçim çalışmalarını sürürken, geçen yıllara göre ciddi bir artış olduğu ifade ediliyor. Bu artışın nedenleri olarak muhtarlık maaşlarının asgari ücret seviyesine endesklenmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi ve Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından ödenmesi şeklinde sıralanıyor. 'KADIN ADAY SAYISINDA DA BÜYÜK ARTIŞ VAR' Daha önce Gürpınar ilçesi Taşdönderen Mahallesi'nde 3 dönem muhtarlık yapan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Koordinatörü Azad Erdemir, "İnsanlar, muhtarlığı bir iş kapısı olarak görmeye başladı. Bölgemizdeki işsizlik oranı oldukça yüksek. İş kapısı olarak gördükleri için maalesef aday sayımız çok arttı. Muhtarlık camiasının büyümesi için; işin ehli ve hizmet odaklı, iş yapabilecek insanların aday olması gerekir. Eskiden gönüllük esası vardı, şu an o da yok. Durum böyle olunca aday sayısında rekor artış oldu. Bu durumu hükümet yetkililerine de sürekli dile getiriyoruz. Muhtarlığın başvurusu sürecinde hiçbir engel yok. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve okuma-yazma bilmek yeterli oluyor. Bunun yanı sıra bir başvuru süreci yok. Seçim sabahı kalkıp, 'Muhtar adayıyım' diyebiliyorsunuz. Hal böyle olunca maalesef herkes aday oluyor. Muhtarlık kalitesinin yükselmesini istiyoruz. İşi bilen, işin ehli insanlar, hizmet odaklı insanlar aday olsunlar. Başvuru süreci olmadığı için kayıt tutma da olmuyor. Bir önceki dönem muhtar sayımız 692. O dönemde aday sayımız da 2 bin civarındaydı. Şu an kent genelinde 4 kadın muhtarımız da var. Bu seçimde aday olan 4 bin kişinin 35'i yine kadın adaylardan oluyor. Kadın aday sayısında da büyük artış var" dedi. 'SADECE POSTACI DURUMUNDAYIZ' Muhtarlığın bir icra makamı olduğunu belirten Erdemir, "Muhtarlar olarak hiçbir kamu kuruluşu üzerinde bir baskı yapma yetkimiz yok. Ancak gider rica ederiz. Bazı muhtar adayları arkadaşların propagandalarına bakıyorum; muhtarlığın yetkisiyle hiçbir alakası yok. Çünkü muhtarın hiçbir gücü yok, bütçesi de yok. 5451 sayılı kanunla yetki alıyoruz. Buradaki 25 maddenin sadece 5'inde yetkimiz kaldı. Bizim en çok yetki aldığımız madde ise tebligat kanunu. Sadece postacı durumundayız. Aday olan arkadaşlarımız bunu araştırmadılar mı acaba? Bunu bilmiyorlar mı? Verdikleri vaatler, bir belediye başkanının bile vermeyeceği vaatlerdir. Hiçbir yetkin, hiçbir bütçen olmadığı zaman bu vaatleri nasıl yerine getireceksin? 4 bin muhtar adayı, Van için çok büyük bir rakam. Temennimiz şudur ki; demokratik bir seçim olsun. Refah içinde geçen bir seçim olsun, demokrasi, barış ve kardeşlik kazansın. Ama bu sayı bizi endişelendiriyor. Muhtar adaylarına mesajım şudur; herkese başarılar diliyorum, sükunet içinde bir seçim diliyorum. Barışın ve kardeşliğin kazandığı bir seçim olsun. Şunu hiç kimse unutmasın. Bir mahallede bir muhtar seçilir. Sandığa saygı duymalarını istiyoruz. Taşkınlık ve herhangi bir olay çıkmaması için ellerinden geleni yapsınlar" diye konuştu. Öte yandan Azad Erdemir, 3 dönemdir Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı 10 bin nüfuslu Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtarlık yapan ve 4'üncü dönemde de aday olan Leyla Tanrıtanır'ı, muhtarlık bürosunda ziyaret etti. Tanrıtanır, muhtarlığın gönüllülük ve hizmet odaklı bir camia olduğunu, işin ehli insanların muhtar olmasının daha iyi olacağını söyledi.

