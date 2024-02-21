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        Van'da komandolar ve atlı birlikler devriye görevleriyle kaçakçılığı önlemeye çalışıyor

        Van'da jandarma komando timleri ile atlı birlikler, sınır hattına yakın ilçelerde kaçakçılık olaylarının önlenmesi için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 15:39 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:39
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        Van'da komandolar ve atlı birlikler devriye görevleriyle kaçakçılığı önlemeye çalışıyor
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        Van'da jandarma komando timleri ile atlı birlikler, sınır hattına yakın ilçelerde kaçakçılık olaylarının önlenmesi için çalışma yürütüyor.

        Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde her türlü kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda, komutanlık bünyesindeki komando timleri ile atlı birlikler, sınır hattına yakın olan Özalp, Saray ve Çaldıran ilçelerinde sürekli devriye görevi yapıyor.

        Komandolar ve atlı birlikler, karla kaplı kırsal bölgelerde yürüttükleri faaliyetlerle uyuşturucu, alkol, akaryakıt, tütün mamulleri, ilaç ve göçmen kaçakçılığını önlemeye çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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