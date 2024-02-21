Van'da komandolar ve atlı birlikler devriye görevleriyle kaçakçılığı önlemeye çalışıyor
Van'da jandarma komando timleri ile atlı birlikler, sınır hattına yakın ilçelerde kaçakçılık olaylarının önlenmesi için çalışma yürütüyor.
Van'da jandarma komando timleri ile atlı birlikler, sınır hattına yakın ilçelerde kaçakçılık olaylarının önlenmesi için çalışma yürütüyor.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde her türlü kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda, komutanlık bünyesindeki komando timleri ile atlı birlikler, sınır hattına yakın olan Özalp, Saray ve Çaldıran ilçelerinde sürekli devriye görevi yapıyor.
Komandolar ve atlı birlikler, karla kaplı kırsal bölgelerde yürüttükleri faaliyetlerle uyuşturucu, alkol, akaryakıt, tütün mamulleri, ilaç ve göçmen kaçakçılığını önlemeye çalışıyor.
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