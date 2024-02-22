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        Çatak Kaymakamı Sakarya, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

        Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Görentaş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 20:26 Güncelleme: 22.02.2024 - 20:26
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        Çatak Kaymakamı Sakarya, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi
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        Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Görentaş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaymakam Sakarya, kurum amirleriyle Görentaş Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Burada vatandaşlarla bir araya gelen Sakarya, talep ve önerilerini dinledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Daha sonra Kayaboğaz İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'na geçen Sakarya, öğrencilerle sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.

        Görentaş Jandarma Karakolu'nu da ziyaret eden Sakarya, Çatak İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik'ten bilgiler aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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