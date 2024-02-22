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        Çaldıran'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'in katılımıyla yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 20:31 Güncelleme: 22.02.2024 - 20:31
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        Çaldıran'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'in katılımıyla yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Çaldıran'da etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, Kalkandelen Mahallesi Kaz Gölü mevkisine yaban hayvanları için yem bırakıldı.

        Programa katılan Kaymakam Türker, ilçede kış mevsiminin çetin geçtiğini söyledi.

        İlçenin 2050 rakımda olduğunu belirten Türker, "Kış mevsiminde hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 45 dereceleri bulduğu bir yerleşim birimiyiz. İlçemizde kar yağışı sonrası yaban hayvanları için ilgili birim yetkilileriyle yemleme çalışması yaptık. Kalkandelen Mahallesi Kaz Gölü mevkisi, yaban hayvanları için önemli bir yer. İlerleyen günlerde yine ilgili kurumlarla sınır hattında, yüksek rakımlı tepelerde yaban hayvanları için yemleme çalışması yapacağız." diye konuştu.

        Yemleme çalışmasına kurum amirleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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