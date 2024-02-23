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        Van'da, 87 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 87 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışma başlatılırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Meteorolojinin uyarısı sonrası Van'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaşırken, kardan dolayı 42 mahalle ve 45 mezra olmak üzere 87 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Özellikle Erciş kırsalındaki mahallelerde kar yağışı ile birlikte tipi de etkili oluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 09:37 Güncelleme: 23.02.2024 - 09:43
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        Van'da, 87 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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        VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 87 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışma başlatılırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Meteorolojinin uyarısı sonrası Van'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaşırken, kardan dolayı 42 mahalle ve 45 mezra olmak üzere 87 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Özellikle Erciş kırsalındaki mahallelerde kar yağışı ile birlikte tipi de etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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