Van'da, 87 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 87 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışma başlatılırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Meteorolojinin uyarısı sonrası Van'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaşırken, kardan dolayı 42 mahalle ve 45 mezra olmak üzere 87 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Özellikle Erciş kırsalındaki mahallelerde kar yağışı ile birlikte tipi de etkili oluyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 09:37 Güncelleme: 23.02.2024 - 09:43 facebook

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