Van Gölü'nden 1 milyon 600 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı
VANBüyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, 'Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı' kapsamında bugüne kadar Van Gölü'nden 1 milyon 600 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkarttı. 'Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı' çerçevesinde Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Van Gölü'nde temizlik çalışması yapıyor. Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan çalışmaların 1'inci etabı tamamlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2'nci etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3'üncü etapta çalışmaları ise sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda yüzlerce araç ve personel ile sürdürülen çalışmalar sonucunda, bugüne kadar Van Gölü'nden 1 milyon 600 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkartıldı.
VANBüyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, 'Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı' kapsamında bugüne kadar Van Gölü'nden 1 milyon 600 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkarttı. 'Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı' çerçevesinde Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Van Gölü'nde temizlik çalışması yapıyor. Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan çalışmaların 1'inci etabı tamamlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2'nci etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3'üncü etapta çalışmaları ise sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda yüzlerce araç ve personel ile sürdürülen çalışmalar sonucunda, bugüne kadar Van Gölü'nden 1 milyon 600 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkartıldı.
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