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        İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü

        Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışıyla İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:38
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        İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü
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        Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışıyla İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü.

        İlçede sabah başlayan kar, aralıklarla devam ediyor.

        Kar yağışıyla ilçe merkezi ve İnci Kefali Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

        İlçe sakinleri ve fotoğraf tutkunları da parka gelerek karla kaplı bölgede fotoğraf çektirdi.

        Rıdvan Güngör, İnci Kefali Tabiat Parkı'nda yılın her mevsiminde güzel görüntülerin oluştuğunu söyledi.

        Güngör, "Parkta çok güzel bir manzara var. Bu anı fotoğraflarla ölümsüzleştirdik. Burası kışın daha güzel oluyor." dedi.

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