AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı Say, projelerini anlattı

Van'da AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say, yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerini tanıttı.

Kentteki bir otelde düzenlenen "Yeni Yüzyılda Edremit Projeleri" programında konuşan Say, görev yaptığı 5 yıllık sürede birçok projeyi başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kenti daha yaşanabilir hale getirmek için proje hazırlamaya devam ettiklerini anlatan Say, şunları kaydetti:

"Beş yıllık görevimin üç yılından fazlası pandemi, depremler ve afetlerle geçti. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kabinemizle beraber bu süreci alnımızın akıyla yürüttük. Tüm bunlara rağmen hizmetlerimize devam ettik, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadık. Halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamaya çalıştık. Edremit artık büyük bir kent haline geldi. Erek Dağı, Gevaş ve Şabaniye Mahallesi'ne kadar büyük sınırı olan bir coğrafya aldık. Bugün itibarıyla 230 bin nüfusu olan bir kentten bahsediyoruz. Yönetime geldiğimizde kanalizasyon, doğalgaz ve telekom hattı yoktu. Seçildiğimiz andan itibaren sahada vermiş olduğumuz bütün sözleri yerine getirdik."

Say, konuşmanın devamında hayata geçireceği 35 projeyi tek tek anlattı.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas da Edremit'te gerçekleşecek projelerin kent merkezine ve mahallelerine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Şehri halkla beraber yöneteceklerini anlatan Arvas, "Büyükşehir Belediyesi ile 13 ilçeyi kazandığımızda halkın desteği ve gayretiyle hizmet edeceğiz. Halkımızı ne aldatacağız ne de hakkını peşkeş çekeceğiz. Hak ve adaletin bekçisi olacağız. Yolumuz, felsefemiz ve düşüncemiz bu. Allah bizi bu yoldan ayırmasın, milletimize mahcup etmesin." diye konuştu.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise 31 Mart'ta inançlı bir şekilde 13 ilçede büyük bir zafer beklediklerini belirtti.

Programa, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve partililer katıldı.