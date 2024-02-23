Van'da öğrencilerden Filistin'e destek için "sessiz" eylem

İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunan öğrenciler, bir süre sessizce bekledi.

İlçeye 37 kilometre uzaklıkta bulunan Tekler Mahallesi'nde öğrenciler, İsrail'i protesto eden ifadelerin olduğu çeşitli dövizler taşıyarak Tekler Üzümlü Ortaokulu okul önünde bir araya geldi.

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