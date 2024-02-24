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        Van'da 3 yılda besicilere 165 bin koyun desteği verildi

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Küçükbaş hayvan varlığının en çok olduğu iller arasında yer alan Van'da, "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi kapsamında 2020'den bu yana 1660 besiciye 165 bin koyun desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:04 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:04
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        Van'da 3 yılda besicilere 165 bin koyun desteği verildi
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        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Küçükbaş hayvan varlığının en çok olduğu iller arasında yer alan Van'da, "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi kapsamında 2020'den bu yana 1660 besiciye 165 bin koyun desteği verildi.

        Geniş meralara ve verimli yaylalara sahip Van'da, hem küçükbaş hayvan varlığının daha da artırılması hem de insanların yeniden hayvancılığa yönlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu amaçla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası işbirliğinde 2020'de hayata geçirilen "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi, yıllar önce farklı nedenlerle bıraktıkları hayvancılığı tekrar yapmak isteyenler için "can suyu" oldu.

        Yeniden hayvancılığa dönenlerin yanı sıra sürülerinin sayısını artırmak isteyen 1660 besici, üç yılda projeden yararlanarak 165 bin koyun desteği aldı.

        Bu destekler sayesinde doğdukları topraklarda yeniden hayvancılık yapmaya başlayan besiciler, teslim aldıkları koyunlara özenle bakarak gelirlerini artırdı.

        - Her zaman çiftçilerimizin yanındayız"

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, Van'ın, Türkiye'nin en büyük meralarına sahip illerinden biri olduğunu söyledi.

        Kentin küçükbaş hayvan varlığı bakımından da önemli bir merkez olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "İlimizde yaklaşık 3,5 milyon küçükbaş hayvanımız var. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık memleketiyiz. Bu amaçla üreticiyi ve çiftçiyi desteklemek amacıyla başlatılan küçükbaş hayvan desteği projemizi sürdürüyoruz. Sıfır faizli, bir yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli 100 koyun veriyoruz. Bu kapsamda 1660 besiciye 165 bin koyun verdik. Başvuranlardan bazıları 100, bazıları da sürülerini tamamlamak için daha düşük sayıda koyun aldı. Hedefimiz 10 bin aileye yaklaşık 1 milyon koyun vermek. Projenin, koyun vermenin yanında, koyunların aşılanması, sigortalanması, erkek kuzu kesiminin garanti edilmesi, dişi kuzu kesiminin engellenmesi gibi ayakları da var. 10 bin aileye 1 milyon koyun verdiğimiz zaman hedefimize ulaşmış olacağız."

        Balcı, proje çerçevesinde yapılan çalışmalara da dikkati çekerek, "Tarımsal sulama göletleri yapıyoruz, sıvatlar alıyoruz, sulama kanallarını tamir ediyoruz, kaba yem bitkisi veriyoruz. Çiftçiye, üreticiye dost olmaya çalışıyoruz Mühendislerimiz, veterinerlerimiz teknisyenlerimiz iyi çalışıyor ama Vanlı çiftçilerimiz de projeye sahip çıktı. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Onları yüreklendirmek, desteklemek, zenginleştirmek bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

        Projeden yararlanan Abidin Aslan da "Proje kapsamında 70 koyun aldım. Koyunlarımın hepsi doğum yaptı. Şu anda 140 koyunum var. Çok memnunum. Bu projenin devam etmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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