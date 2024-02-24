AK Parti Edremit'te Seçim Koordinasyon Merkezi açtı

Van'ın Edremit ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

İpekyolu Caddesi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abullahat Arvas, turizm kenti Van'a yakışır hizmetlere devam edeceklerini söyledi.

Kenti AK belediyecilikle buluşturacaklarını belirten Arvas, şunları kaydetti:

"Edremit malum Türkiye'nin turizm kenti, eğlence, spor merkezi. Yaşam alanları, tarihi mekanlarıyla marka bir ilçemiz. Başkanımızın yaptığı hizmetlerden dolayı acemilik süreci geçti. Şimdi ustalık dönemi. İnşallah daha da güzel hizmetleri Edremit'e, bize kazandıracak. Hakikaten halkımız çok çekti. Çok sıkıntılarımız oldu. Bu sorunları biliyoruz. Teşkilatlarımızla sahadayız. Kadınlarımız, gençlik kollarımız, gece gündüz çalışıyor. Allah nasip ederse 31 Mart'ta, AK Parti belediyeciliği ile buluşacağız."

AK Parti Edremit Belediye Başkan adayı İsmail Say da ilçenin alt ve üst yapısı olmak üzere birçok sorununu çözdüklerini ifade etti.

İlçeyi hak ettiği yere getirmek için çok önemli projeler hayata geçirdiklerini anlatan Say, "2019'da Edremit'i devraldığımızda 40 yılı aşkın sorunlar vardı. Bu anlamda elhamdülillah geçmiş olan 5 yılda önemli sorunların birçoğunu hallettik. 21 yüzyılda kanalizasyonu olmayan bir Edremit devralmıştık. Bunun da yüzde 80'ini bitirmiş olduk. İnşallah siz kıymetli halkımızın desteği ile 2024 ve 2029 yılı arasında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da deyimiyle Edremit'i ve Van'ı şaha kaldıracağız." diye konuştu.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise "Yaklaşık 40 gündür yoğun bir seçim sürecindeyiz, bir haftadır da seçim koordinasyon merkezlerimizin açılışını yapıyoruz. Bizim tek bir derdimiz var bu memlekete hizmet etmek. Ötekileştirmeyeceğiz birleşeceğiz. 5 yıldır gösterdiği hizmetlerden dolayı teşkilatım adına İsmail başkana teşekkür ederim. Belediyecilikte bazı süreçler hukuki ve teknik süreçten geçer, bu 5 yılda görünen ve görünmeyen pek çok şey yaptık, Allah'ın izniyle yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.