Van'da mahalle yoluna düşen çığın temizlenmesi için çalışma başlatıldı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün mahalle yoluna düşen çığ, belediye ekiplerince temizleniyor.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün mahalle yoluna düşen çığ, belediye ekiplerince temizleniyor.
İlçeye bağlı Özbeyli Mahallesi yolunda dün çalışma yürüten ekibin yaklaşık 50 metre önüne düşen çığın temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Van Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda yolu açmaya çalışıyor.
İş makinesi operatörü Ferdi Elbir, AA muhabirine, yüksek rakımlı bölgede sürekli çığ düştüğünü söyledi.
Dün bölgede çalışma yürüttükleri sırada çığın düştüğünü hatırlatan Elbir, "Çalışmalarımıza ara vermek zorunda kaldık. Bugün hava müsait olunca çalışmalara tekrar başladık. Kar kalınlığı çığ yatağında 5 metreyi bulmuş durumda. Güçlükle ilerliyoruz. İnşallah en yakın zamanda kapanan yolu açacağız." diye konuştu.
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