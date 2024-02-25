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        Hocalı şehitleri için Haça Dağı'na tırmandılar

        TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu Iğdır Temsilciliği organizatörlüğünde bir grup dağcı, 32 yıl önce Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından katledilen 613 Azerbaycanlıyı anmak için Nahçıvan'daki 2 bin 415 rakımlı Haça Dağı'na tırmandı. Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında, Ermeniler tarafından katledilen 613 Azerbaycanlının acısı, aradan yıllar geçmesine rağmen tazeliğini koruyor. Katliamının 32'inci yıl dönümü nedeniyle Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı Iğdır Temsilciliği organizasyonuyla anma etkinliği düzenlendi. Bir grup dağcı, Nahçıvan'daki 2 bin 415 rakımlı Haça Dağı'na tırmandı. Dağın zirvesinde ay- yıldızlı Türk ve Azerbaycan bayraklarını açan dağcılar, şehitler için dua okudu. Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır Temsilcisi Murat Sürmeli, Hocalı şehitleri için anma etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Bu kapsamda 2 bin 415 rakımlı Haça Dağı'na tırmandık. Buradaki dağcılar da bize katılım sağladı. 613 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve onları saygıyla anıyoruz. Bu acıyı hiçbir zaman unutmayacağız. Ama ne mutlu bu günlere ki, Karabağ bağımsız oldu. Topraklarımıza kavuştuk. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 09:26 Güncelleme: 25.02.2024 - 09:26
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        Hocalı şehitleri için Haça Dağı'na tırmandılar
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        TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu Iğdır Temsilciliği organizatörlüğünde bir grup dağcı, 32 yıl önce Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından katledilen 613 Azerbaycanlıyı anmak için Nahçıvan'daki 2 bin 415 rakımlı Haça Dağı’na tırmandı. Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında, Ermeniler tarafından katledilen 613 Azerbaycanlının acısı, aradan yıllar geçmesine rağmen tazeliğini koruyor. Katliamının 32'inci yıl dönümü nedeniyle Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı Iğdır Temsilciliği organizasyonuyla anma etkinliği düzenlendi. Bir grup dağcı, Nahçıvan'daki 2 bin 415 rakımlı Haça Dağı’na tırmandı. Dağın zirvesinde ay- yıldızlı Türk ve Azerbaycan bayraklarını açan dağcılar, şehitler için dua okudu. Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır Temsilcisi Murat Sürmeli, Hocalı şehitleri için anma etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Bu kapsamda 2 bin 415 rakımlı Haça Dağı’na tırmandık. Buradaki dağcılar da bize katılım sağladı. 613 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve onları saygıyla anıyoruz. Bu acıyı hiçbir zaman unutmayacağız. Ama ne mutlu bu günlere ki, Karabağ bağımsız oldu. Topraklarımıza kavuştuk. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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