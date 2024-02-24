Çöp kamyonundan düşerek ölen işçinin 'ağır işte çalışamaz raporunun' olduğu iddia edildi

Tunceli’de çöp kamyonunun arkasından düşerek yaşamını yitiren temizlik görevlisi Zülfü Çelikdemir için belediye tarafından yapılan açıklamada, Çelikdemir’in ağır işte çalışamaz raporunun Temmuz 2023'te dolduğu ve yenilenmediği, olay ile ilgili açıklamanın ilk günlerden yapılmayışının; Çelikdemir’in sağlığına kavuşup doğru bilgiyi kendisinin aktaracağı düşüncesiyle yapılmadığı belirtildi.

Fotoğraf: İHA AİLE BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERDİ Olay, 12 Şubat’ta Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir, tutunduğu hareket halindeki belediyeye ait çöp kamyonunun arkasından yola düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çelikdemir, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Çelikdemir, yoğun bakımdaki tedaviye cevap vermeyince, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Fotoğraf: İHA Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürerken, Tunceli Belediyesi de konu ile ilgili idari soruşturma başlattı. Çelikdemir, olaydan sonraki gün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ailesi ve yakınları tarafından cansız bedeni alınan Çelikdemir, gözyaşları içerisine defnedildi. Çelikdemir’in ailesi olayla ilgili ihmal olduğu ve Zülfü’nün belediye tarafından mobbinge maruz bırakıldığını ileri sürerek belediyeye tepki gösterdi ve açıklama yaptı. "SAĞLIĞINA KAVUŞUP AÇIKLAMAYI KENDİSİNİN YAPACAĞINI DÜŞÜNDÜK, BEKLEDİK" Tunceli Belediyesi Zülfü Çelikdemir’in yaşamını yitirdiği 3’üncü gün yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "‘Ağır işte çalışamaz raporu Temmuz 2023’te doldu ve yenilenmedi. İlk günden açıklama yapmadık. Çünkü Zülfü’nün sağlığına kavuşup kendisinin sağlıklı bilgiyi kamoyuna açıklama düşüncesiyle bekledik. Öncelikle 12 Ocak’ta belediyemize ait çöp aracından düşerek hayatını kaybeden belediye personelimiz Zülfü Çelikdemir’in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."