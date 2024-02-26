AFAD:Bugün saat 19.14 sıralarında Van ilimiz Başkale ilçesinde bir minibüsün üzerine çığ düştüğü bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine AFAD, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış olup bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.

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