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        AFAD:Bugün saat 19.14 sıralarında Van ilimiz Başkale ilçesinde bir minibüsün üzerine çığ düştüğü bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine AFAD, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış olup bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 21:39 Güncelleme: 26.02.2024 - 21:39
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        AFAD:Bugün saat 19.14 sıralarında Van ilimiz Başkale ilçesinde bir minibüsün üzerine çığ düştüğü bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine AFAD, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış olup bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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