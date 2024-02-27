Dr. Akkuş: Son 52 yılın en sıcak ocak ayını yaşadık KÜRESEL ısınma ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık Van Gölü'nü etkilemeye devam ederken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde son 52 yılın en sıcak ocak ayı yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesi uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı eksi 4,3 derece olurken 2024 yılı ocak ayında ise eksi 0,2 derece oldu. Ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklıklar ise Van Gölü Havzasına düşen karın hızlı erimesine neden oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Son 52 yılın en sıcak ocak ayını yaşadık. Yani sıcaklık uzun yıllar ortalamasının 4 santigrat derece üzerinde seyrediyor. Durum böyle olunca yağış, kar değil, yağmur olarak düşüyor" dedi.Son yıllarda bölgede yaşanan kuraklık, özellikle Van Gölü'nü etkiliyor. Daha önce su altında olan ve dalış yapılarak görülebilen mikrobiyalitler ise artık görünür hale geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesi uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı eksi 4,3 derece olurken, 2024 yılı ocak ayında ise eksi 0,2 derece olarak gerçekleşti. Ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklıklar ise Van Gölü Havzasına düşen karın hızlıca erimesine neden oldu. YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Şüphesiz son yıllarda ülkemizin gündemindeki en önemli konulardan birisi kuraklıktır. Çünkü ülkemizin dört bir yanında özellikle yaz ayı geldiği zaman su kaynaklarının kuruduğunu ve göllerin çekildiğini görüyoruz. Bu noktada gözlerin döndüğü yerlerden birisi de Van Gölü. Çünkü özellikle son 3-4 yıldır Van Gölü havzasında çok ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Yaz ayları geldiği zaman akarsuların artık Van Gölü'ne ulaşamadığını, çiftçilerin sulama için yeterince su bulamadığını görüyoruz" dedi.SON 52 YILIN EN SICAK OCAK AYIDr. Akkuş, "Kış aylarında havzaya bolca kar yağışı düşmesini ümit ettik ki önümüzdeki yaz ayı bol su kaynaklarıyla buluşalım diye. Bu sene kış aylarında kar yağdı. Fakat son 52 yılın en sıcak ocak ayını yaşadık. Yani sıcaklık uzun yıllar ortalamasının 4 santigrat derece üzerinde seyrediyor. Durum böyle olunca yağış kar olarak düşemiyor. Yağmur olarak düşüyor. Yağan kar yağışı da hızlı bir şekilde eriyerek Van Gölü'ne karışıyor. Karın yağması elbette ki her açıdan güzel, Van Gölü ile buluşması da güzel. Fakat Van Gölü'ne giden su, bizim için kullanılabilir su olmanın dışına çıkıyor. Çünkü Van Gölü tuzlu ve sodalı bir yapıdadır. Bizim arzu ettiğimiz yağan karın yaz aylarına kadar dağların tepelerinde Van Gölü'nün kenarında kalması, yazın yavaş yavaş erimesi. Fakat yağan kar yağışı özellikle şehir merkezi ve Van Gölü'ne yakın kesimlerde tamamen erimiş durumda" dedi. 'TÜM TEDBİRLERİ ALMAMIZ LAZIM'Önümüzdeki yaz aylarında çok ciddi bir kuraklığın beklediğini de belirten Dr. Akkuş, "Bu bize şunu gösteriyor, önümüzdeki yaz bizi çok ciddi bir kuraklık bekliyor. Yağan 3-5 damla yağmura 3-5 kar tanesini aldanmayalım. Çünkü şu anda şubat ayının sonundayız. Cemreler düşmeye başladı. Artık havzanın kar yağışı alacağı bir zaman mevsim kalmadı. Dolayısıyla bizim özellikle tarımsal sulamaya yönelik tüm tedbirleri almamız gerekiyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 10:35 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:35 facebook

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