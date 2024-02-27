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        Van'da çığın sürüklediği minibüste yaralanan 12 kişi taburcu oldu

        VAN- Hakkari kara yolu Güzeldere Geçidi'nde yola düşen çığ nedeniyle sürüklenen minibüste hafif yaralanan 12 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi.Van- Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzeldere Geçidi'nde seyreden Adil Çavlı yönetimindeki 30 AAD 949 Plakalı yolcu minibüsü, dün saat 19.00 sıralarında yola düşen çığ ile sürüklendi. Bir kısmı çığ altında kalan minibüsteki 8 çocuk annesi Memihan Şengülen (64) hayatını kaybetti, 12 yolcu hafif yaralandı. Bazıları kendi imkanları ile araçtan çıktı, bazıları gelen AFAD, UMKE, İtfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. 12 kişi, ambulanslarla Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılar, tedavileri sonrası taburcu edildi.Öte yandan Karayolu ekipleri, çığ nedeniyle kapanan yolu açmak için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 09:50 Güncelleme: 27.02.2024 - 09:55
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        Van'da çığın sürüklediği minibüste yaralanan 12 kişi taburcu oldu
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        VAN- Hakkari kara yolu Güzeldere Geçidi'nde yola düşen çığ nedeniyle sürüklenen minibüste hafif yaralanan 12 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi.Van- Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzeldere Geçidi'nde seyreden Adil Çavlı yönetimindeki 30 AAD 949 Plakalı yolcu minibüsü, dün saat 19.00 sıralarında yola düşen çığ ile sürüklendi. Bir kısmı çığ altında kalan minibüsteki 8 çocuk annesi Memihan Şengülen (64) hayatını kaybetti, 12 yolcu hafif yaralandı. Bazıları kendi imkanları ile araçtan çıktı, bazıları gelen AFAD, UMKE, İtfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. 12 kişi, ambulanslarla Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılar, tedavileri sonrası taburcu edildi.Öte yandan Karayolu ekipleri, çığ nedeniyle kapanan yolu açmak için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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