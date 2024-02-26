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        GÜNCELLEME - Van'da kara yolunda çığın sürüklediği minibüsteki 1 kişi öldü

        Van-Hakkari kara yolunda çığın sürüklediği minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 23:16 Güncelleme: 26.02.2024 - 23:16
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        GÜNCELLEME - Van'da kara yolunda çığın sürüklediği minibüsteki 1 kişi öldü
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        Van-Hakkari kara yolunda çığın sürüklediği minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi bölgesinde akşam saatlerinde çığ düştüğünü söyledi.

        Bu sırada yoldan geçen minibüsün kar kütlesinin sürüklemesi sonucu şarampole yuvarlandığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çığın sürüklediği minibüsteki 12 vatandaşımız kurtarıldı. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılarımızın durumu iyi. Hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet, yaralılarımız da acil şifalar diliyorum."

        - Kızılay'dan yolda bekleyen vatandaşlara kumanya

        Çığın sürüklediği minibüsten çıkarılan 12 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi, hayatını kaybeden kişi de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

        Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Balcı'ya, hastane başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya eşlik etti.

        Türk Kızılay görevlileri de Van-Hakkari yolunun kapalı olması nedeniyle bölgede bekletilen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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